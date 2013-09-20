Разослать 5000 писем

$50
Наполнение сайтовЗавершен9 заявок198 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Необходимо помочь с e-mail рассылкой писем клиентов нашей фирмы, всего порядка около 5000 писем ( приглашение стать представителем и получить подарок, сделать заказ, ссылку на наш сайт (infoavon.ru) и прочее. )

Текст письма и адреса почтовых ящиков я предоставлю.

Пишите цены и сроки!

Оплачивать мне удобнее всего Яндекс.Деньги и WMR.

10 лет назад
tomminuker
Виталий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 лет назад
$35
2 дня
В начале довольно долго обсуждали процесс выполнения работы, но когда Сергей приступил к работе - всё было сделано оперативно и аккуратно! Спасибо Сергею!
Все хорошо, готов продолжить сотрудничество.