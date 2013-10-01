Необходимо заполнить небольшой сайт на Drupal

Цель: наполнение интернет-магазина карточками продуктов Число карточек: 200 Задачи: 1) Найти в свободном доступе фото продуктов (категория профессиональная косметика). При необходимости отредактировать в Photoshope 2) Заполнить карточку товара (информация предоставляется) 3) Разместить карточку. Проверить точность ...
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Добрый день, у нас есть сайт artmozg.com
есть написанные тексты по каждой рубрике, необходимо грамотно заполнить, оформить его его, cms Drupal.
Что-бы вся информация смотрелась гармонично в соответствии с дизайном.
Сроки не горят, но в пределах разумного.
Просьба писать цену и сроки.
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