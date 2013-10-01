Необходимо заполнить небольшой сайт на Drupal

Добрый день, у нас есть сайт artmozg.com

есть написанные тексты по каждой рубрике, необходимо грамотно заполнить, оформить его его, cms Drupal.

Что-бы вся информация смотрелась гармонично в соответствии с дизайном.

Сроки не горят, но в пределах разумного.

Просьба писать цену и сроки.