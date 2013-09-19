Размещение объявления на доски

Нужен человек, который имеет опыт работы с наполнением сайтов. Задача - нужно перенести информацию с старого сайта на новый. Вот старый сайт http://audio-english.com/speaking-English/list-speaking-trainer Переносим только Фразовый тренажер, их сейчас два. Каждая позиция переносится отдельно, каждая ...