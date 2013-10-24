Требуется наполнение сайта

Наполнение сайтовЗавершен9 заявок331 просмотр
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Нужен человек, который имеет опыт работы с наполнением сайтов. Задача - нужно перенести информацию с старого сайта на новый. Вот старый сайт http://audio-english.com/speaking-English/list-speaking-trainer Переносим только Фразовый тренажер, их сейчас два. Каждая позиция переносится отдельно, каждая запись имеет свое поле. Цвета можем преносить с старого сайта без дополнительной обработки.

Внимание!!!! Прошу сразу озвучивать цену и сроки, тк только с этой информацией мы сможем общаться дальше.

Дополнение:

По запросу, а личку, скину видео ролик, как происходит добавление.

10 лет назад
ideni
Денис 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
20 отзывов
Выбранный исполнитель
yhont
Анна 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
14 минут назад
10 лет назад
$200
5 дней
+
Хороший заказчик, понятная работа. Оплата вовремя. Рекомендую.
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