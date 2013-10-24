Требуется наполнение сайта

Нужен человек, который имеет опыт работы с наполнением сайтов. Задача - нужно перенести информацию с старого сайта на новый. Вот старый сайт http://audio-english.com/speaking-English/list-speaking-trainer Переносим только Фразовый тренажер, их сейчас два. Каждая позиция переносится отдельно, каждая запись имеет свое поле. Цвета можем преносить с старого сайта без дополнительной обработки.

Внимание!!!! Прошу сразу озвучивать цену и сроки, тк только с этой информацией мы сможем общаться дальше.

Дополнение:

По запросу, а личку, скину видео ролик, как происходит добавление.