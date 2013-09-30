Поиск и обработка картинок

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Нужно найти в интернете картинки отличного качества, сделать на них надпись.

Картинки для карточек товара интернет-магазина, тематика "принтеры". Более 150 позиций для начала. Объем таких картинок вообще более 1000 шт. Интересуют реальные сроки или, так сказать, выработка за рабочий день (сутки) и цена за 1 шт. в руб.

10 лет назад
zcity
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
lapka34
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$150
5 дней
Качество работы отличное. Возникают вопросы, спрашивает. Желательно сразу согласовывать все пожелания к заданию, и загружать сразу объемом работы, если объем большой. Сотрудничество конструктивное. Спасибо.
Спасибо за интересное и объемное задание. Заказчик всегда на связи, всегда ответит на интересующие вопросы. С оплатой никаких проблем. Сотрудничество довольна, всем рекомендую!
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