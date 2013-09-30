Поиск и обработка картинок

Добрый день, у нас есть сайт artmozg.com есть написанные тексты по каждой рубрике, необходимо грамотно заполнить, оформить его его, cms Drupal. Что-бы вся информация смотрелась гармонично в соответствии с дизайном. Сроки не горят, ...
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Нужно найти в интернете картинки отличного качества, сделать на них надпись.
Картинки для карточек товара интернет-магазина, тематика "принтеры". Более 150 позиций для начала. Объем таких картинок вообще более 1000 шт. Интересуют реальные сроки или, так сказать, выработка за рабочий день (сутки) и цена за 1 шт. в руб.
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