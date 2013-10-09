Наполнение сайта на Opencart

Добрый день! Мы ищем организатора совместных закупок. Необходимо размещать на популярных сайтах информацию о товаре и обрабатывать входящие заявки. Желательно, что бы у Вас был опыт работы в данном сегменте. Подробнее о товаре: Почтовые коробки обычные бурые и синие (оригинальные, ...