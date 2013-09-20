Контент-менеджер сайта

$250
Наполнение сайтовЗавершен25 заявок483 просмотра
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На постоянную удаленную работу на сайт подарочной тематики требуется контент-менеджер.

Обязанности:

- классификация новых идей подарков по поводам и персонажам (маме, папе, брату...)

- группировка подарков по похожим

- подбор картинок к подаркам

- проверка описаний подарков от копирайтеров, вставка нужных html-тегов в текст

- ведение групп в соц. сетях

Требования к исполнителю:

- ответственность, исполнительность

- внимательность к деталям, усидчивость

- грамотность

- доступность онлайн в часы работы

Плюшки:

- работа в интересном живом проекте

- возможность роста до менеджера проекта

- возможность участия в последующих проектах

Занятость - 20-40 часов в неделю, график свободный.

Оплата почасовая - 60 руб. в час, выплаты еженедельно на webmoney или Яндекс.Деньги

10 лет назад
elena_zamaraeva
Елена 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
n_u_m
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$200
30 дней
В обязанности Наталии на нашем проекте входит подбор и проверка копирайтеров, контент-менеджмент, ведение социальных групп. Наталия - исполнительная и ответственная, с ней приятно работать.
Отличный руководитель и прекрасный человек в одном лице. Работать под его началом легко и приятно. Советую исполнителям реализовывать свои возможности именно через вакансии и проекты данного человека!
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