Заполнение сайта

$50
Наполнение сайтовЗакрыт19 заявок287 просмотров
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Задача для ответственного и внимательного контент-менеджера ( работа на постоянной основе).

Необходимо наполнить сайт http://belproms.artismedia.biz/ товарами.

В наполнение входит:

1) внести около 50 товаров (фото+описание)

Сюда также входит оформление текста согласно оригиналу: выделение заголовков, оформление абзацев и т.д

2) внести 14 таблиц+2 большие таблицы (на 3 листа А4)

Срок выполнения: 4 рабочих дня

Оплата: 50$

10 лет назад
artismedia
32 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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