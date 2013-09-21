Перенести каталог фотографов на мой сайт

На сайте доноре есть каталог российских фотографов. На мой сайт нужно перенести фотографов только по одному городу. Примерно 200 позиций.

у фотографов есть контакты аватарка и работы, нужно перенести только имя - фамилию и контакты, фотографии переносить не нужно. Мой сайт на MODx.

Предпочтение адекватным людям с минимальной ценой.