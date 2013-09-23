Внесение информации

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки270 просмотров
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задачи:

1. внесение информации по звонку от меня в гугл календарь.

2. планирование дня.

3. поиск инфы в инете по запросу.

4. составление табличек с данными

5. подтверждение по телефону встреч

страна: Украина, Белоруссия.

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10 лет назад
ArtemyGorbunov
Артемий 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)
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