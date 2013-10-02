Наполнение PrestaShop

Добрый день!

Есть интернет-магазин http://infoavon.ru

Необходимо наполнить его товарами из pdf файла, картинки брать из https://my.avon.ru по артиклю продукта.

Пример каталогов, из которых брать товар: http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress/avon-catalogs

В среднем в одном каталоге - 1000 товаров (плюс-минус-200)

Пример заполненного товара: http://infoavon.ru/home/49--spa-maska-dlja-litsa-s-maslom-olivy-rayskoe-uvlajnenie.html

Товары картинки которых, которые не будут на сайте-исходнике, необходимо будет заносить в гугл док (Предоставлю ссылку исполнителю)

Оплачивать удобнее мне было бы WMR или Яндекс-Деньги.

Пишите цену за один товар, и сроки.