Наполнение PrestaShop

$250
Наполнение сайтовЗавершен15 заявок259 просмотров
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Добрый день!

Есть интернет-магазин http://infoavon.ru

Необходимо наполнить его товарами из pdf файла, картинки брать из https://my.avon.ru по артиклю продукта.

Пример каталогов, из которых брать товар: http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress/avon-catalogs

В среднем в одном каталоге - 1000 товаров (плюс-минус-200)

Пример заполненного товара: http://infoavon.ru/home/49--spa-maska-dlja-litsa-s-maslom-olivy-rayskoe-uvlajnenie.html

Товары картинки которых, которые не будут на сайте-исходнике, необходимо будет заносить в гугл док (Предоставлю ссылку исполнителю)

Оплачивать удобнее мне было бы WMR или Яндекс-Деньги.

Пишите цену за один товар, и сроки.

Prestashop
10 лет назад
tomminuker
Виталий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Alex27021993
Александр 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$20
16 дней
Приятно было сотрудничать.
Работодатель просто находка для фрилансера! Приятно было сотрудничать. Четко объясняет, понимающий и добрый человек! Спасибо.
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