Доработка сайта Joomla + K2

$100
Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок235 просмотров
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Требуется доработать сайт на Joomla1.5 c установленным модулем К2.

Изменить шаблон категории К2;

настроить отображение списка категории стандартных материалов;

установка и настройка слайдера;

перенос контента с сайта вышестоящей компании;

мелкие доработки шаблона сайта.

Жду ваши предложения по стоимости руб/час.

Укажите,есть ли возможность выполнить значительную часть работы до 23.09.2013 и возможность долгосрочного сотрудничества в качестве админа + рерайтера.

Joomla
10 лет назад
acidovsky
Антон 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов(-1)