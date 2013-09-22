SimplaCMS - "получен ответ на комментарий"

Интернет магазин

Посетитель оставляет вопрос на сайте, администратор на него отвечает.

Нужно сделать адд-он который позволял бы кликая по коментарию гостя отправлять ему автоматический e-mail

"получен ответ на ваш комментарий" со ссылкой на него.

По сути, предполагаю нужно просто сделать простой шаблонный sendphp e-mail скрипт который брал бы информацию по ссылке и e-mail адрес из БД магазина