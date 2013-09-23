Доработка по WordPress (нужен спец)

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Нужно было сделать, чтобы показывалось описание в РУБРИКАХ на WP и его можно было редактировать удобно через визуальный редактор.
В итоге установил плагины:
1) Rich Text Tags, Categories, and Taxonomies
2) Category SEO Meta Tags
Все нормально, но при публикации БОЛЬШОГО по объему текста, при редактировании он пропадает.
Если не редактировать - то он остается.
Думал проблема в визуальном редакторе, установил другой - такая же штука, сбрасывает описание при редактировании.
Кто может помочь?
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