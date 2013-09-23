Доработка по WordPress (нужен спец)

Нужно было сделать, чтобы показывалось описание в РУБРИКАХ на WP и его можно было редактировать удобно через визуальный редактор.

В итоге установил плагины:

1) Rich Text Tags, Categories, and Taxonomies

2) Category SEO Meta Tags

Все нормально, но при публикации БОЛЬШОГО по объему текста, при редактировании он пропадает.

Если не редактировать - то он остается.

Думал проблема в визуальном редакторе, установил другой - такая же штука, сбрасывает описание при редактировании.

Кто может помочь?