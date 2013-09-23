Доработка по WordPress (нужен спец)

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки153 просмотра
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Нужно было сделать, чтобы показывалось описание в РУБРИКАХ на WP и его можно было редактировать удобно через визуальный редактор.

В итоге установил плагины:

1) Rich Text Tags, Categories, and Taxonomies

2) Category SEO Meta Tags

Все нормально, но при публикации БОЛЬШОГО по объему текста, при редактировании он пропадает.

Если не редактировать - то он остается.

Думал проблема в визуальном редакторе, установил другой - такая же штука, сбрасывает описание при редактировании.

Кто может помочь?

WordPress
10 лет назад
magicshop
Алексей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
timofeimih
30 летЭстония
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$25
1 день
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Сразу оплатили после принятия работы.
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