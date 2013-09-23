Нужно обновить Джумлу с 1.5.1 и VirtueMart

$150
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки117 просмотров
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Сайт был криво свёрстан ещё очень давно.

Стоят какие то непонятные редиректы.

Глючит выгрузка в Яндекс.Маркет.

Нужно обновить движок до последней актуальной версии.

Нужно обновить компонент VirtueMart до последней версии и протестировать выгрузку в ЯМ.

Срок до 5 дней.

Virtuemart
10 лет назад
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад