Редизайн сайта + флеш на главной

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Завершен9 заявок186 просмотров

Есть представительский сайт компании, есть четкое понимание, того - что хотим получить.

1) Нужно осуществить редизайн

2) Помимо дизайна требуется поменять небольшой флеш ролик на главной.

Цена вопроса: 3-5 т. р. редизайн, 2-3 т.р. флеш. Как вы поняли, цена обсуждается индивидуально. Все зависит от вашей компетенции и сроков.

Оплата только яндекс деньгами!

12 лет назад
sokolov-e
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

_psn_
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$200
5 дней
Качественно и в срок, спасибо! Будем и дальше работать.
Чётко поставленные задачи. Своевременная оплата и адекватность :) Большой плюс Евгению!

Заявки фрилансеров

_psn_
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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