Дизайн сайта + иллюстрации

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок238 просмотров

Есть сервис который необходимо перерисовать!

В новом фирменом стиле! В новом виде!

Внутрених страниц около 20!

После все необходимо сверстать!

В подаче заявке сразу указывайте цены на главную и на внутренюю страницу + цену верстки!

Детали по проекту дам в личке!

13 лет назад
beztiniy
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$1500
20 дней
Проект выполнили хорошо! Приступаем на второй этап работы! Рекомендую!
Спасибо за приятное проведение сотрудничество. Компетентный и вполне деловой человек Арутр! Perfecto Web рекомендует

Заявки фрилансеров

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад

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