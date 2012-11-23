Есть представительский сайт компании, есть четкое понимание, того - что хотим получить. 1) Нужно осуществить редизайн 2) Помимо дизайна требуется поменять небольшой флеш ролик на главной. Цена вопроса: ...
Дизайн сайта + иллюстрации
Есть сервис который необходимо перерисовать!
В новом фирменом стиле! В новом виде!
Внутрених страниц около 20!
После все необходимо сверстать!
В подаче заявке сразу указывайте цены на главную и на внутренюю страницу + цену верстки!
Детали по проекту дам в личке!
Выбранный исполнитель
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