Нарисовать дизайн landing page

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Закрыт32 заявки190 просмотров

Необходимо переделать вот этот дизайн:

http://internetsales.pro/main-base/

в стиле Apple:

http://www.apple.com/ru/mac/

Также как пример смотрите скриншот сайта в прикрепленном файле.

Задача: сделать дизайн более яблочным, выделить цветом подписку.

Также необходимо изменить структуру: подписка должна быть справа от видео.

Предложите свои цены и сроки.

13 лет назад
AdrenaLeen
Ксения 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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