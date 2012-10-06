Добрый день! Из-за переезда нашего давнего коллеги, срочно ищем человека со вкусом для выполнения малых и средних задач! Общие условия: - Наличие вкуса как дополнения к ...
Нарисовать дизайн landing page
Необходимо переделать вот этот дизайн:
http://internetsales.pro/main-base/
в стиле Apple:
Также как пример смотрите скриншот сайта в прикрепленном файле.
Задача: сделать дизайн более яблочным, выделить цветом подписку.
Также необходимо изменить структуру: подписка должна быть справа от видео.
Предложите свои цены и сроки.
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