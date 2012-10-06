Сайт психоаналитика

Доброго времени суток!

Нужен нежный, ненавязчивый дизайн, как дымка с проступающими сквозь нее контурами. Центральная часть где текст - это как бы зеркало, вокруг зеркала будут силуэты людей, немного барочного стиля - изящные завитушки.

В наличии есть карандашный эскиз, по сути надо перевести его в графику.

Дополнительно к этому нужно оформить страничку для группы ВКонтакте и Фейсбуке.