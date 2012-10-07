Разработать макет сайта + HTML вёрстка + JS анимация элементов меню. Идея - сделать авторский проект для писанины. Дизайн должен быть разработан с применением ASCII art, вёрстки div'ами. Нужно верхнее меню - разделы. ...
Интернет-магазин в минимализме
Нужно нарисовать 4 страницы дизайна интернет магазина медицинской тематики в минимализме, логотип есть в векторе, требуется его корректировка.
Дизайн будет простой, но продуманный, аккуратный и красивый.
Требуется страницы:
1) главная
2) категории товаров
3) карточка товара
4) техническая страница со всеми необходимыми стилями для верстки
Скорее всего нужно будет подготовить до 10 иконок, которые будут обозначать категории товаров. Для иконок предоставлю фотографии.
Напишите примерную вилку цен, покажите примеры похожих работ и оставляйте скайп. В л/с прошу не писать.
Есть и другие заказы, поэтому ищу оптимальное соотношение цены и качества.
В связи с тем, что вот этот дизайнер меня кинул https://www.free-lance.ru/users/andreykulagin/ нужно делать этот дизайн в экстренном порядке. Нужно приступить сегодня же и завтра к обеду показать большую часть работы. Хотя бы доделанную главную.
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