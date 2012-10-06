Поработать с сайтом

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок199 просмотров

Доброе время суток. Требуется ответственный дизайнер для работы с проектами. В данный момент требуется поработать с сайтом http://ekospa.soft-use.ru

1.Сделать корону на логотипе цвета золота( но опять чтобы оттенок был дорогой красивый).

2.Фон светлый (бежевый,молочный,коричневый) цвета вкусные.

13 лет назад
Msdrago
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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