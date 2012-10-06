Доброго времени суток! Нужен нежный, ненавязчивый дизайн, как дымка с проступающими сквозь нее контурами. Центральная часть где текст - это как бы зеркало, вокруг зеркала будут силуэты людей, немного барочного стиля - ...
Поработать с сайтом
Доброе время суток. Требуется ответственный дизайнер для работы с проектами. В данный момент требуется поработать с сайтом http://ekospa.soft-use.ru
1.Сделать корону на логотипе цвета золота( но опять чтобы оттенок был дорогой красивый).
2.Фон светлый (бежевый,молочный,коричневый) цвета вкусные.
Заявки фрилансеров
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