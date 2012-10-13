Дизайн главной страницы сайта мини отеля

Общая информация об отеле

По структуре сайта. Сильно сложный сайт в данный момент не нужен. Главное, чтобы клиент мог понять, что из себя представляет отель, фото номеров, ценовую политику.

На стартовой обязательно: Вызов формы бронирования, контакты отеля, переключение языковых версий.

Также хотелось бы иметь книгу отзывов, карту проезда, вкладку с доп. услугами.

Сайт должен быть мультиязычным - русский и английский.

По цветовой гамме - видится что-то в голубо-белых тонах, может быть с синим или/и зеленым. Но если есть другие идеи (возможно, что-то более креативное :)), с удовольствием рассмотрим.

Ниже ссылки на сайты отелей, которые в целом нравятся по структуре и внешнему виду.

http://www.hotelvillacarlottataormina.com/

http://www.marinaplace.it/

http://www.dominahomepiccolo.com/

http://www.robertonaldicollection.com/eng/splendide_lugano/home.htm

http://crimeabreeze.com/comfort/sport/

Дизайн нужен без понтов, простой и в тоже время стильный. Необходимо два-три варианта дизайна на выбор.

ДОПОЛНЕНИЕ: Логотипа у отеля нет, название связано с цветком Гардения, если предолжите нечто типа лого, будет большим плюсом.