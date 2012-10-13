Дизайн главной страницы сайта мини отеля

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок183 просмотра

Общая информация об отеле

По структуре сайта. Сильно сложный сайт в данный момент не нужен. Главное, чтобы клиент мог понять, что из себя представляет отель, фото номеров, ценовую политику.

На стартовой обязательно: Вызов формы бронирования, контакты отеля, переключение языковых версий.

Также хотелось бы иметь книгу отзывов, карту проезда, вкладку с доп. услугами.

Сайт должен быть мультиязычным - русский и английский.

По цветовой гамме - видится что-то в голубо-белых тонах, может быть с синим или/и зеленым. Но если есть другие идеи (возможно, что-то более креативное :)), с удовольствием рассмотрим.

Ниже ссылки на сайты отелей, которые в целом нравятся по структуре и внешнему виду.

http://www.hotelvillacarlottataormina.com/

http://www.marinaplace.it/

http://www.dominahomepiccolo.com/

http://www.robertonaldicollection.com/eng/splendide_lugano/home.htm

http://crimeabreeze.com/comfort/sport/

Дизайн нужен без понтов, простой и в тоже время стильный. Необходимо два-три варианта дизайна на выбор.

ДОПОЛНЕНИЕ: Логотипа у отеля нет, название связано с цветком Гардения, если предолжите нечто типа лого, будет большим плюсом.

13 лет назад
kaysay
54 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Все сделано качественно и в срок. Рекомендую.
Отличный заказчик! четкое задание и оперативная оплата!

Заявки фрилансеров

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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