Необходимо придумать современный дизайн для сайта problem-s-diplomom.net сохранив логотип(можно улучшить) все остальное-свобода выбора, размещение вкладок,вид и тд
Дизайн сайта для интернет-магазина детских товаров
Нужен дизайн сайт - интернет-магазин детских брендовых вещей. Примеры сайтов, на которые нужно ориентироваться и ТЗ сайта вышлю в личку.
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