Дизайн сайта для интернет-магазина детских товаров

Человек не исполнительный. Обещал сделать проект за 7 дней, но по истечении 3 недель так ничего и не показал. Связываться с ним не рекомендую, просто потеряете кучу времени. И ни в коем случае не давать предоплату. Останетесь ни с чем. В общем человек просто подвел. Считаю это недопустимым в работе.