Natava

Наталья Natava

 
48 летРоссия/Ростов-на-Дону
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Roronoa
Никита 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$160
10 баллов
10 лет назад
Доработки интернет-магазина
Чёткая постановка задачи, своевременная оплата, рекомендую.
Отличный исполнитель, очень приятно было сотрудничать. Сделано было все быстро и четко по ТЗ и даже больше. Очень довольна работой. По работе с движком Webasyst буду обращаться только к Вам, т.к. другие исполнители до Вас не справились с этой работой. Спасибо!
Ответный отзыв
erikwithagun
Александр 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Сделать макет визитки к ИМ детской одежды
Потребовалось чуть больше времени чем ожидалось чтобы закончить проект, но после некоторых правок результат был принят, оплачено все сразу же после сдачи исходников. Сотрудничеством доволен, рекомендую!
При всей сложности проекта (мной не было дано точного ТЗ, только в общих чертах), Александр справился с задачей. Терпеливо выслушивал все мои корректировки и доделывал до результата.Рекомендую.
Ответный отзыв
kateMS_82
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн интернет-магазина детской брендовой одежды
Отличный заказчик,все четко и понятно.Рекомендую.
Отлично выполнила проект - разработка логотипа и дизайн сайта. Все в срок, без задержек, учитывая все пожелания. Никаких нареканий. Отличный специалист, знающий свое дело, и понимающий человек. Приятно иметь дело с таким исполнителем. Рекомендую!
Ответный отзыв