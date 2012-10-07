Сделать дизайн визитки к интернет-магазину детской одежды с логотипом магазина. Ссылку на сайт вышлю.
- Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно доработать интернет-магазин по ТЗ: исправить работу фильтра, корректировки на главной странице, сделать ссылки на нужные страницы.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно готовый сверстанный сайт (интернет-магазин) интегрировать со скриптом Webasyst и залить на хостинг.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно обработать фотографии товара (одежда): сделать фон одинаковый, одинаковый размер.Обработка фотографий40 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть готовый дизайн сайта. Есть купленный скрипт интернет-магазина Webasyst. Необходимо сверстать сайт строго по готовому дизайну и интегрировать со скриптом Webasyst.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен дизайн сайт — интернет-магазин детских брендовых вещей. Примеры сайтов, на которые нужно ориентироваться и ТЗ сайта вышлю в личку.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен дизайн сайт - интернет-магазин детских брендовых вещей. Примеры сайтов, на которые нужно ориентироваться и ТЗ сайта вышлю в личку.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад