Отличный исполнитель, очень приятно было сотрудничать. Сделано было все быстро и четко по ТЗ и даже больше. Очень довольна работой. По работе с движком Webasyst буду обращаться только к Вам, т.к. другие исполнители до Вас не справились с этой работой. Спасибо!