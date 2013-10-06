Сделать макет визитки к ИМ детской одежды

Требуется срочно сделать баннер,
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать дизайн визитки к интернет-магазину детской одежды с логотипом магазина. Ссылку на сайт вышлю.
- Похожие заказы
- $15Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо сделать серию из 10 анимированных gif тизеров 2ух размеров. Размер 1 - 120 х 120, размер 2 - 200 х 200, в каждом от 1 до 10 кадров.Завершен10 лет назад
flash баннеры для интернет-магазина женских сумокБаннеры14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Здравствуйте, ищу помощника, кому нравиться выполнять несложные задания на постоянной основе. Требования: - Растровый граф. редактор - Векторный граф. редактор - Наличие портфолио Обязанности - Логотипы - Баннеры Поначалу мои задания будут отнимать у вас не более часа в неделю Прямой заказчик, утверждаю быстроБаннеры9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нарисовать картинки баннеры для мероприятия Нужно нарисовать картинки запоминающиеся, выделяющиеся, привлекающее внимание, для раскрутки мероприятия. размеры баннеров для партнеров можно найти тут: naimizvezdu.ru/partner/ 1. нарисовать картинку 300х300 на SL Тема: Денежная машина VKontakte+ Facebook Заголовок: ...Баннеры2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется сделать 1 баннер в 3-х разных размерах. Тема: товары для животных по выгодной цене с доставкой. Баннер нужен оч эффектный, что бы была хорошая конверсия! Сайт, слоган и все подробности напишу в личку.Баннеры19 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо нарисовать баннер, 130х660 рх для перехода с корпоративного сайта на интернет-магазин. Желательно соблюдать фирменный стиль (оранжевый и красный) и при этом сделать баннер выделяющимся, на фоне сайта. Текст на баннере - Наш интернет-магазин. Баннер для сайта: ...Завершен10 лет назад
- $50
Добрый день. Необходимы 5 баннеров для сайта http://truepicker.com/ru/ Размеры: 468 x 60 Full Banner 728 x 90 Leaderboard 300 x 250 Square 160 x 600 Wide Skyscraper 120 x 600 Skyscraper А также 3-4 иконки для таргетинговой рекламы в ВК. Возможные сюжеты для баннеров ...Баннеры12 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт про кредиты без залога. Хотим изготовить три баннера для услуг: 1. «Кредиты без залога» 2. «Кредиты под залог автомобиля» 3. «Кредиты под залог недвижимости» Баннеры должны гармонировать с общим дизайном сайтом и главным баннером. Баннер на главной странице выполнен ...Завершен10 лет назад