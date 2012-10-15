Изменение внешнего вида сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки1071 просмотр
#1$100

Необходимо придумать современный дизайн для сайта problem-s-diplomom.net сохранив логотип(можно улучшить) все остальное-свобода выбора, размещение вкладок,вид и тд

13 лет назад
ammiak09
Иван 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победитель конкурса

Asia-Vinell
32 года
13 лет в сервисе
Была
14 дней назад
13 лет назад
#1
Ася - хороший, ответственный фрилансер. Все делает четко, быстро отвечает на сообщения. Хорошо понимает, какого результата от неё ожидает заказчик, и грамотно оформляет заказ. Советую обращаться.
Всё отлично

Заявки фрилансеров

Asia-Vinell
32 года
13 лет в сервисе
Была
14 дней назад
13 лет назад
#1

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