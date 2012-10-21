Нужно нарисовать дизайн сайта фитнес-клуба и предоставить psd, адаптированный для верстки. Ждем Ваши предложения по цене, срокам и несколько работ портфолио. Веб-студии требуется удаленный креативный веб-дизайнер на постоянной основе. Готовы работать с обязательным и адекватным человеком по согласованным ...