Требуется разработать креативный дизайн для фирмы строительного направления с предварительной отрисовкой нескольких вариантов и детальной проработкой одного. Будем рады постоянному сотрудничеству с профессиональным дизайнером.
- $100Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется верстальщик со знанием и опытом работы с javascript, jquery, css3, html5. Нужно сверстать страницу шаблона (обычная верстка html с вставкой переменных и нескольких простых конструкций циклов по образцу), подключить и доработать скрипты, наполнить простой контент до ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен флешовый 3d шар на подобии http://www.the951.com/, сетка покрытия шара - вместо квадратов используются шестиугольники (по аналогии с футбольным мячом или сотами), при нажатии - переход на страницу. Просьба указывать минимальный бюджет и сроки.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно нарисовать дизайн сайта фитнес-клуба и предоставить psd, адаптированный для верстки. Ждем Ваши предложения по цене, срокам и несколько работ портфолио. Веб-студии требуется удаленный креативный веб-дизайнер на постоянной основе. Готовы работать с обязательным и адекватным человеком по согласованным ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать анимацию меню (увеличение и вращение круглых кнопок при наведении) и эффект прорисовки дома. Дизайн страницы готов, нужна анимация. Просьба указывать минимальный бюджет и сроки.Анимация12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен хороший веб-дизайнер. Условия задания вышлю в личку. Пример дизайн-макета который понравился заказчику (флеш не нужен): http://www.sprintbooster.com.ua/ Готовы предоставлять Вам постоянно заказы при адекватных умеренных ценах. Опционально приветствуется умение работать с flash или CorelDraw. Большая база клиентов и успешная команда. Работа удаленная, ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт11 лет назад