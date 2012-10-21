ipstudio

Олег ipstudio

 
58 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн для строительной компании

    $100

    Требуется разработать креативный дизайн для фирмы строительного направления с предварительной отрисовкой нескольких вариантов и детальной проработкой одного. Будем рады постоянному сотрудничеству с профессиональным дизайнером.

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задачи для верстальщика со знанием js

    Требуется верстальщик со знанием и опытом работы с javascript, jquery, css3, html5. Нужно сверстать страницу шаблона (обычная верстка html с вставкой переменных и нескольких простых конструкций циклов по образцу), подключить и доработать скрипты, наполнить простой контент до ...

    JavascriptHTMLjQuery
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 3d-шар на флеш

    Нужен флешовый 3d шар на подобии http://www.the951.com/, сетка покрытия шара - вместо квадратов используются шестиугольники (по аналогии с футбольным мячом или сотами), при нажатии - переход на страницу. Просьба указывать минимальный бюджет и сроки.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта фитнес-клуба

    $100

    Нужно нарисовать дизайн сайта фитнес-клуба и предоставить psd, адаптированный для верстки. Ждем Ваши предложения по цене, срокам и несколько работ портфолио. Веб-студии требуется удаленный креативный веб-дизайнер на постоянной основе. Готовы работать с обязательным и адекватным человеком по согласованным ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется анимировать страницу

    Нужно сделать анимацию меню (увеличение и вращение круглых кнопок при наведении) и эффект прорисовки дома. Дизайн страницы готов, нужна анимация. Просьба указывать минимальный бюджет и сроки.

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Креативный дизайн-макет строительной фирмы

    Нужен хороший веб-дизайнер. Условия задания вышлю в личку. Пример дизайн-макета который понравился заказчику (флеш не нужен): http://www.sprintbooster.com.ua/ Готовы предоставлять Вам постоянно заказы при адекватных умеренных ценах. Опционально приветствуется умение работать с flash или CorelDraw. Большая база клиентов и успешная команда. Работа удаленная, ...

    FlashCorelDRAW
    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    11 лет назад