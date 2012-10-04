Требуется сделать flash анимацию для сайта. Шаблон и пример качества анимации смотрите на сайте - Head-book.ru Конечная цель - заменить анимацию слева, на новую (вне рамок этого проекта). Предметы анимации - ...
Требуется анимировать страницу
Нужно сделать анимацию меню (увеличение и вращение круглых кнопок при наведении) и эффект прорисовки дома. Дизайн страницы готов, нужна анимация.
Просьба указывать минимальный бюджет и сроки.
Заявки фрилансеров
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