Создание анимированного баннера для сайта

Необходимо сделать анимированный баннер об акции на сайт. Есть исходники, то есть с нуля рисовать не надо.

Размер дл 620 * выс 227.

Крайне желательно чтобы исполнитель имел возможность сделать это за короткий срок (в течение дня-двух).

Жду предложений по стоимости.