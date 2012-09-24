Создание векторных моделей

Есть нарисованные в растре модели игровых персонажей и их анимация.

Необходимо перевести модели и их движения в вектор.

Моделей 63 штуки. Каждая модель имеет 3 модификации - всего 189.

Размеры моделей в исходниках 500-900px.

Анимация - в среднем по 40 кадров у одного персонажа.

Просьба сообщить общую стоимость ваших услуг, сроки выполнения, способ и схему оплаты.

Оплата с нашей стороны будет по модельно, а не 30-50% аванса от общей названной вами суммы.