Здравствуйте, В компанию требуется художник-аниматор для работы на проектной основе (сет обучающих роликов). Ищем человека, который хорошо рисует мульт-персонажей и умеет их анимировать. 1. работа удаленная 2. ...
Анимация для игры бутылочка
Требуется анимация подарков для приложения "бутылочка". Подробнее с похожим приложением и системой подарков можно ознакомиться здесь: http://www.odnoklassniki.ru/app/kiss
Связаться со мной можно либо здесь, либо по скайпу: Alesha2001 (который из Москвы).
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