Создать Flash-анимацию

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Завершен5 заявок170 просмотров

Добрый день. Есть картинка png. Возможно ли сделать из нее flash-анимацию в плане того, чтобы кубик собирался?

Интересуют срок и стоимость

13 лет назад
FOXiNess
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

_korvin_
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$40
3 дня
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Олег - отличный заказчик! Четкое ТЗ, приятное общение, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

_korvin_
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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