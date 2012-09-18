Нужно анимировать персонажей (мелкие)

у героев гей бандит и шлюха, у них 5 видов анимации движения. 5 видов анимации смерти. у ментов, 5 видов анимации движения. 5 кадров анимации смерти, 5 кадров нанесения урона от ледяной бомбы, 5 от горящей, 5 от капкана. по 3 кадра у ментов смерти от каждого из скилов.

[18:23:38] Александр Алчевский: если это скил то у скила есть 3 кадра в меню. нажатый наведенный и статика, и по 5 кадров действия на поле. т.е как он появляется на нем, 3 кадра, как он активируется когда его активировали -5 кадров. и 5 кадров как он действует.

все по слоям для Illustratora

нужно все сделать по кадрово а также анимировать гиф