Здравствуйте, В компанию требуется художник-аниматор для работы на проектной основе (сет обучающих роликов). Ищем человека, который хорошо рисует мульт-персонажей и умеет их анимировать. 1. работа удаленная 2. ...
Видео-заставка с появлением логотипа
Нужно сделать видео-заставку с появлением логотипа.
Простой фон, из него "лазером" выгравировывается логотип и имя с фамилией + звук.
Длительность 3-5 секунд.
Пишите стоимость и сроки.
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