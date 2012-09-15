Анимированная флешка для казино

Необходимо нарисовать анимированный флеш-модуль для казино.

Примеров подобных модулей много, практически всегда они есть в шапке казино:

https://www.whiteknightcasino.com

http://www.888casino.com

http://www.twistcasino.com

1. Необходимо будет вставить внутрь модуля "джекпот" - барабан с цифрами, которые постоянно подкручивается, сумма джекпота растет.

2. Необходимо будет выполнить модуль на уровне не ниже, чем на указанных выше примерах.

Прошу - пишите только в том случае, если у вас в портфолио есть подобные работы, которые мы сможем оценить.

Спасибо.