Заскриптить часы со стрелками (Не Flash)

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен5 заявок226 просмотров

Есть:

PSD макет. Обычные часы с часовой, минутной и секундной стрелкой. Над часами знак времени суток ночь/день .

Реализовать или подключить готовый скрипт работы часов на сайте (кроссбраузерно). Превью в приложении.

Хотелось бы увидеть цену и срок в заявках. Если есть - пример.

P.S Стрелки в превьюшке функционала не имеют.

13 лет назад
desprog
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Acreator
Антон 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Хорошо сработались: посмотрел задачу, задал наводящие вопросы, получил ответ, ушёл работать, вернулся -предоставил результат. Принято с первого раза без правок. 10/10 Recommend!
Отличный заказчик и просто хороший человек! Всем доволен - надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Acreator
Антон 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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