Здравствуйте, В компанию требуется художник-аниматор для работы на проектной основе (сет обучающих роликов). Ищем человека, который хорошо рисует мульт-персонажей и умеет их анимировать. 1. работа удаленная 2. ...
Создание flash-ролика - вставить видео на фото
Доброго времени
Необходимо создание 2-х однотипных Flash-роликов.
Смысл которых - вставить видео на фотографию, типа там стоит рекламный монитор.
http://ge.tt/5RA57EO - здесь вы найдёте пример flash ролика, видео которое необходимо будет вставить.
там же фото объектов и пометки, куда надо вставить монитор.
Качество должно быть удовлетворительным, 100% "реальности" не нужно, но необходимо аккуратное исполнение.
За приемлемую цену - немного ретуши.
Фотографии можно переснять для улучшения качества и в угоду упрощения работы.
Показывайте похожие работы. Указывайте стоимость.
Кандидатам с положительным рейтингом доверие и предоплата по необходимости.
Спасибо
Выбранный исполнитель
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