Создание flash-ролика - вставить видео на фото

Доброго времени

Необходимо создание 2-х однотипных Flash-роликов.

Смысл которых - вставить видео на фотографию, типа там стоит рекламный монитор.

http://ge.tt/5RA57EO - здесь вы найдёте пример flash ролика, видео которое необходимо будет вставить.

там же фото объектов и пометки, куда надо вставить монитор.

Качество должно быть удовлетворительным, 100% "реальности" не нужно, но необходимо аккуратное исполнение.

За приемлемую цену - немного ретуши.

Фотографии можно переснять для улучшения качества и в угоду упрощения работы.

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Кандидатам с положительным рейтингом доверие и предоплата по необходимости.

Спасибо