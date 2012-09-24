Сделать 3D-ролики

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт8 заявок253 просмотра

Здравствуйте.

Требуется создать порядка 30 3D анимаций роликом.

Идентичный пример: http://www.youtube.com/watch?v=NEIUh9bfL7k&feature=related

От Вас: стоимость, четкий срок на изготовление 1-го ролика, конкретная цена 1-го ролики с учетом того, что их нужно будет сделать 30.

Спасибо.

13 лет назад
veloprinc
44 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Добавить неск. кадров анимации к 10 стат. иконкам

    $100

    Есть набор из 10 квадратных иконок (~80x80px). На иконках изображены мультяшные монстры. Необходимо добавить к ним минимум анимации - моргание глазами, световые блики и т.п., чтобы некоторым образом их оживить. Есть вектор в .ai.

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Анимация дыма

    нарисовать кадры дыма для последующей их анимации. более подробно лс или скайп elgin_vova

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Анимированные баннеры

    Уважаемые фрилансеры, доброго дня! Задача - необходимо сделать 10 баннеров с творческим подходом по тематике "скачать файл" На баннере должны быть рекламные фразы типа "Высокая скорость", "Проверено антивирусами", "Игры-фильмы-музыка-софт" и т.д. ...

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание векторных моделей

    Есть нарисованные в растре модели игровых персонажей и их анимация. Необходимо перевести модели и их движения в вектор. Моделей 63 штуки. Каждая модель имеет 3 модификации - всего 189. Размеры моделей в ...

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Заскриптить часы со стрелками (Не Flash)

    Есть: PSD макет. Обычные часы с часовой, минутной и секундной стрелкой. Над часами знак времени суток ночь/день . Реализовать или подключить готовый скрипт работы часов на сайте (кроссбраузерно). Превью в приложении. ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание flash-ролика - вставить видео на фото

    Доброго времени Необходимо создание 2-х однотипных Flash-роликов. Смысл которых - вставить видео на фотографию, типа там стоит рекламный монитор. http://ge.tt/5RA57EO - здесь вы найдёте пример flash ролика, видео ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно анимировать персонажей (мелкие)

    $100

    у героев гей бандит и шлюха, у них 5 видов анимации движения. 5 видов анимации смерти. у ментов, 5 видов анимации движения. 5 кадров анимации смерти, 5 кадров нанесения урона от ледяной бомбы, 5 от ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад