Анимированные баннеры

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Закрыт15 заявок234 просмотра

Уважаемые фрилансеры, доброго дня! Задача - необходимо сделать 10 баннеров с творческим подходом по тематике "скачать файл"

На баннере должны быть рекламные фразы типа "Высокая скорость", "Проверено антивирусами", "Игры-фильмы-музыка-софт" и т.д.

Формат - анимированный GIF 468*60. Парочка примеров в приложении..

В заявке пожалуйста указывайте стоимость и сроки за 1 баннер и за 10. Покажите примеры ваших баннерных работ (только анимированный гиф). Также укажите, можете ли вы делать анимированные flash баннеры (интересует принципиальная возможность).

13 лет назад
abelitro
Алексей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Artymit
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

Artymit
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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