нарисовать кадры дыма для последующей их анимации. более подробно лс или скайп elgin_vova
Реализовать интерактивный ролик
Необходимо из 3d моделей 3d max'a. Сделать интерактивный флеш ролик, ролик должен быть 3-х мерный.
Более детально опишу при личной переписке.
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