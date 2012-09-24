Здравствуйте, нужна презентация сайта. напишите пожалуйста цену и срок исполнения. Приступить нужно уже сегодня.

вот пример как это должно работать http://www.youtube.com/watch?v=bymNs6qUMq0

Сценарий клипа

«Королевский капитал» - Это абсолютно новая касса взаимопомощи, которая дает возможность заработать каждому пользователю сидя за компьютером, не выходя из дома, имея постоянный пассивный доход!

Вы регистрируетесь на проекте «Королевский капитал». (картинка вход в проект)

Вносите деньги в размере 160 рублей = 5 KING = 5 USD

(картинка)

Данные деньги зачисляются на ваш внутренний счет администрацией проекта и автоматически распределяются между участниками на 4 уровня выше стоящим спонсорам.

(картинка человек – распределение денег на 4 уровня по 20 % на каждый)

Остаток денежных средств переводится в фонд «Королевского капитала», на содержание проекта.

( стрелочка на 5 уровень в фонд королевского капитала)

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Из фонда королевского капитала, выделяются деньги на оплату конкурсов и бонусов.

(картинка из сундука участникам)

(картинка человек) допустим Вы, пригласили 10 человек ( картинка 10 человек от 1 вниз), которые внесли по 160 рублей ( картинка внесения 160 рублей ), т.е. 160х10=1600 рублей. 20 % от этой суммы переходит вам на внутренний баланс автоматически, т.е. Вы зарабатываете 320 рублей (картинка 20% и получения 320 рублей)

А представьте если каждый из ваших рефералов пригласит еще по 10 человек каждый, то получается 10х10=100 рефералов 2 уровня, т.е. Вы получаете 100х32=3200 рублей.

(картинка 100 человек и получение 3200 рублей)

Далее эти люди пригласят еще по 10 человек каждый, то получается 100х10=1000 рефералов 3 уровня. Т.е. Вы получаете 1000х32=32000

(картинка 1000 человек и получение 32 000)

Далее эти люди пригласят еще по 10 человек каждый, то получится 1000х10=10000 рефералов 4 уровня. Т.е Вы получаете 10000х32=320000.

(картинка 10 000 человек и получение 320 000)

Итого ваш доход может составить 320 + 3200+32000+320000=355520 рублей ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ!!!

(Картинка полного разъяснения получения прибыли)

А представьте, что изначально Вы пригласили не 10, а 100 человек, и даже если эти 100 человек пригласят всего по 10 человек, то ваша прибыль значительно увеличится!

(картинка человечек от него 100 человек и у каждого по 10 человек)

А также!!! Мы возвращаем Вам Ваши потраченные 160 рублей (на активацию аккаунта) после приглашения первых 10 рефералов. Вы ничего не теряете, а только зарабатываете!!! Всё в ваших руках! Ваш доход работает по принципу: больше сделал – больше получил!

Мы желаем вам успехов и хороших заработков!!!!!!!!!!!!!!

(в конце заставка логотипа)