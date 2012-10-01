Видео-заставка с появлением логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт8 заявок192 просмотра

Нужно сделать видео-заставку с появлением логотипа.

Длительность 10 секунд.

Пример в прикрепленном файле, только цвета, фон, эффекты появления-исчезновения предложите другие.

Если возможно то с профессиональной озвучкой, если нет, то без звука, просто анимация. Формат avi

Пишите стоимость и сроки.

13 лет назад
SergDZ
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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