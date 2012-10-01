Видео-заставка с появлением логотипа

Нужно сделать видео-заставку с появлением логотипа.

Длительность 10 секунд.

Пример в прикрепленном файле, только цвета, фон, эффекты появления-исчезновения предложите другие.

Если возможно то с профессиональной озвучкой, если нет, то без звука, просто анимация. Формат avi

Пишите стоимость и сроки.