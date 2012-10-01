Анимационный дизайн для социального проекта

Для проведения социальной веб-кампании Секретариату Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (United Nations Convention to Combat Desertification) в октябре требуется анимационный дизайнер.

Цель кампании – рассказать молодёжи о деградации земель и путях решения экологических проблем.

На сайте планируется поместить анимационное видео (около 2 мин или меньше) – историю девочки из Кении. Пример: инициатива "girleffect": www.girleffect.org, видео: http://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg&feature=related. Приветствуются и другие идеи. Кроме того, необходимо изготовление игровой карты мира с элементами флеш-анимации.

Финансовая поддержка гарантируется, однако из-за ограниченного бюджета кампании предложение в первую очередь направлено на креативных студентов-дизайнеров.

Большое спасибо заранее!