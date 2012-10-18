la_natalia

Лазарева la_natalia

 
37 летГермания/Бонн
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Задача для флеш-дизайнера

    $100

    Требуется дизайнер со знанием flash для одного небольшого проекта: создание карты мира с элементами flash-дизайна для размещения на веб-сайте. Спасибо!

    Flash
    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анимационный дизайн для социального проекта

    $500

    Для проведения социальной веб-кампании Секретариату Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (United Nations Convention to Combat Desertification) в октябре требуется анимационный дизайнер. Цель кампании – рассказать молодёжи о деградации земель и путях решения экологических проблем. На сайте ...

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    11 лет назад