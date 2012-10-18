la_natalia

$100
Требуется дизайнер со знанием flash для одного небольшого проекта: создание карты мира с элементами flash-дизайна для размещения на веб-сайте. Спасибо!
Анимация1 исполнитель
Закрыт
11 лет назад
Требуется дизайнер со знанием flash для одного небольшого проекта: создание карты мира с элементами flash-дизайна для размещения на веб-сайте. Спасибо!
Для проведения социальной веб-кампании Секретариату Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (United Nations Convention to Combat Desertification) в октябре требуется анимационный дизайнер. Цель кампании – рассказать молодёжи о деградации земель и путях решения экологических проблем. На сайте ...