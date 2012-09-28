Создание вставки FLASH

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Закрыт6 заявок179 просмотров

Нужно сделать флешку с ноутбуком.

Пример ноутбука вот http://www.laptopscope.ru - тут он большой, нам нужен поменьше - при раскрытом состоянии ноута итоговая флешка имеет размер 250x170

Вставлять будем сюда fm-russia.webrost.lgg.ru (заставку пропустить, ноут в правом нижнем углу).

Остальные флешки готовы, кроме ноута.

Нужно сделать как тут laptopscope.ru , только взять всего 3 кадра и упростить., т.е. такой детализации не будет. главная цель - чтобы листалось как бы в 3D.

Дизайн самих 3-х кадров можем дать. Нужно именно реализовать "листание".

Кадры, на основе которых будем делать в архиве.

13 лет назад
alebor
48 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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