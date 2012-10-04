Есть набор из 10 квадратных иконок (~80x80px). На иконках изображены мультяшные монстры. Необходимо добавить к ним минимум анимации - моргание глазами, световые блики и т.п., чтобы некоторым образом их оживить. Есть вектор в .ai.
Дизайн для персонажа и сайта из 2 страниц
Здравствуйте! Требуется разработать дизайн для небольшого сайта.
Основное содержимое cайта будет расположено на 2-х страницах. На 1 странице будет показан главный персонаж, который будет выполнять набор определенных действий. На второй странице будет располагаться форма с несколькими полями для ввода информации. На 1 странице будет располагаться наш главный персонаж на каком-то фоне.
Задачи для дизайнера по главному персонажу следующие:
1. Нарисовать главного персонажа для сайта. Он должен будет выполнять ряд определенных действия( несколько в ответ на определенные действия пользователей, несколько самопроизвольно). Соответственно персонажа нужно сделать анимированным.
2. Нарисовать 1 бэкграунд, соответствующий главному персонажу. Нужно, чтобы он органически вписывался в него. Также нужно предусмотреть тот факт, что задний план должен быть нарисован полностью ОТДЕЛЬНО от персонажа. Т.к. в будущем планируется добавление различных задних планов.
3. Отобразить реакции главного персонажа на различные события в виде анимации( animated GIF, Shockwave Flash или что-то еще).
Задачи для дизайнера по страницам сайта следующие:
1.Главная страница. Здесь по центру страницы будет располагаться наш персонаж на каком-то фоне. Внизу страницы по центру будет кнопка, при нажатии на которую пользователь переходит на 2 страницу. Чуть ниже кнопки будет панелька с лайками на Facebook, Twitter, Vkontakte, Google+. В правом верхнем углу будет располагаться список из 10 определенных пользователей.
2. На 2 странице будет располагаться несколько полей(Имя пользователя, Twitter id, Facebook login) и кнопка.
Бюджет и сроки обсуждаемы.
Более детальное ТЗ с примерами того, что мы хотим видеть вышлю по запросу заинтересованным людям. Жду ваших предложений!
Заявки фрилансеров
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