Дизайн для персонажа и сайта из 2 страниц

Здравствуйте! Требуется разработать дизайн для небольшого сайта.

Основное содержимое cайта будет расположено на 2-х страницах. На 1 странице будет показан главный персонаж, который будет выполнять набор определенных действий. На второй странице будет располагаться форма с несколькими полями для ввода информации. На 1 странице будет располагаться наш главный персонаж на каком-то фоне.

Задачи для дизайнера по главному персонажу следующие:

1. Нарисовать главного персонажа для сайта. Он должен будет выполнять ряд определенных действия( несколько в ответ на определенные действия пользователей, несколько самопроизвольно). Соответственно персонажа нужно сделать анимированным.

2. Нарисовать 1 бэкграунд, соответствующий главному персонажу. Нужно, чтобы он органически вписывался в него. Также нужно предусмотреть тот факт, что задний план должен быть нарисован полностью ОТДЕЛЬНО от персонажа. Т.к. в будущем планируется добавление различных задних планов.

3. Отобразить реакции главного персонажа на различные события в виде анимации( animated GIF, Shockwave Flash или что-то еще).

Задачи для дизайнера по страницам сайта следующие:

1.Главная страница. Здесь по центру страницы будет располагаться наш персонаж на каком-то фоне. Внизу страницы по центру будет кнопка, при нажатии на которую пользователь переходит на 2 страницу. Чуть ниже кнопки будет панелька с лайками на Facebook, Twitter, Vkontakte, Google+. В правом верхнем углу будет располагаться список из 10 определенных пользователей.

2. На 2 странице будет располагаться несколько полей(Имя пользователя, Twitter id, Facebook login) и кнопка.

Бюджет и сроки обсуждаемы.

Более детальное ТЗ с примерами того, что мы хотим видеть вышлю по запросу заинтересованным людям. Жду ваших предложений!