Сайт http://www.rivotek.ru/ Основные требования 1) Исполнитель должен иметь возможность приехать для подписания договора в г. Москва 2) оплата только по безналу ...
Прототипы образовательной школьной социальной сети
Требуется выполнить 7 некликабельных прототипов в Axure (можно balsamiq и т.п. инструментом) с высокой детализацией интерфейсов.
Необходим креативный подходод к созданию интерфейсов.
Задание на прототипы прилагается, если что-то в задании непонятно - опишу конкретный функционал подробнее.
Прилагайте примеры ваших работ. Опыт работы с социальными сетями будет плюсом.
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