Прототипы образовательной школьной социальной сети

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок207 просмотров

Требуется выполнить 7 некликабельных прототипов в Axure (можно balsamiq и т.п. инструментом) с высокой детализацией интерфейсов.

Необходим креативный подходод к созданию интерфейсов.

Задание на прототипы прилагается, если что-то в задании непонятно - опишу конкретный функционал подробнее.

Прилагайте примеры ваших работ. Опыт работы с социальными сетями будет плюсом.

13 лет назад
School-Card
Айт 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров