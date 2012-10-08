Дизайн восстановить

Дизайнер сделал дизайн главной - его согласовал клиент. И дизайнер исчез со связи.

Сроки горят ужасно.

Нужно с джипега повторить дизайн. Логотипы/картинки многие есть в наличии.

Нужно подготовить в psd для верстки!

При успешном завершении, отдадим задание на прорисовку внутренних страниц.

Тех задание для оперативности также прилагаем.

Просьба отвечать при наличии своего портфолио. Определите цену своей работы.

Бюджет не особо велик, указанный в проекте - это включая внутренние (их порядка 20).

Возможно обсуждение.