Дизайн восстановить

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка263 просмотра

Дизайнер сделал дизайн главной - его согласовал клиент. И дизайнер исчез со связи.

Сроки горят ужасно.

Нужно с джипега повторить дизайн. Логотипы/картинки многие есть в наличии.

Нужно подготовить в psd для верстки!

При успешном завершении, отдадим задание на прорисовку внутренних страниц.

Тех задание для оперативности также прилагаем.

Просьба отвечать при наличии своего портфолио. Определите цену своей работы.

Бюджет не особо велик, указанный в проекте - это включая внутренние (их порядка 20).

Возможно обсуждение.

13 лет назад
virom-barnaul
Виталий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать редизайн сайта

    $2500

    Сайт http://www.rivotek.ru/ Основные требования 1) Исполнитель должен иметь возможность приехать для подписания договора в г. Москва 2) оплата только по безналу ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн интерфейса

    Нужен дизайн сайта и интерфейса на основе готового прототипа. Есть логотип и фирменные цвета. Нужно отрисовать порядка 10-12 типовых страниц. Пишите свои расценки и контакты в skype. ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Прототипы образовательной школьной социальной сети

    $1000

    Требуется выполнить 7 некликабельных прототипов в Axure (можно balsamiq и т.п. инструментом) с высокой детализацией интерфейсов. Необходим креативный подходод к созданию интерфейсов. Задание на прототипы прилагается, если что-то в задании непонятно - ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта, приватно для Maksak

    $150

    Нужно разработать дизайн сайта. Объем работ: главная + страница категории + типовая внутреняя (оформить текст "о нас") подробности в приложении

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайнер для отрисовки шаблонных макетов сайтов

    Доброго времени суток, Дамы и Господа!Требуется дизайнер для создания дизайн-макета типовых страниц для шаблонных сайтов. Вот примеры выполнения работы: http://roxi.ru/cigatron/ http://www.roxi.ru/jewelryluxe/ http://stiv-sad.ru/ http://roxi.ru/intertechnika/ http://roxi.ru/viego/ http://roxi.ru/dolcevita/ http://westeco.ru/ ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен редизайн сайта

    В общем все просто) Нужен новый современный дизайн для сайта. Ссылку можно увидеть в приложении. Не хочу чтоб индексировалась. Дизайн кабинета пользователей делать не нужно, только то что видно всем. От ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать стилистику сайта

    Нужно разработать не дизайн, а именно стиль для веб-сайта. Т.е. на выходе должен получиться набор эскизов(?) для элементов управления, графических элементов и т.п. и краткое описание о том как они должны применяться и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн в минималистическом, но изысканном стиле

    Приветствую всех, Ищу дизайнера, для своих старых и новых проектов. Нужен дизайнер который умеет хорошо рисовать в минималистическом но изысканном стиле, понимает на сколько важен usability в дизайне. ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад