Нужно сделать дизайн и сверстать его. ТЗ нет, единственное дизайн должен быть ярким и объёмным в веб 2.0 стиле, оранжево-белая или оранжево-серая гамма. Возможно жёлтый ещё цвет в ряде элементов. Нужны будут иконки для меню, логотип сайта и статичные баннеры. Оплата по факту выполнения работы после загрузки и отладки дизайна или по мере разработки и сдачи отдельных элементов(лого, баннеры). Оплата только в яндекс деньгах.

5000 рублей (ЯД)