Сделать дизайн и сверстать

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок171 просмотр

Нужно сделать дизайн и сверстать его. ТЗ нет, единственное дизайн должен быть ярким и объёмным в веб 2.0 стиле, оранжево-белая или оранжево-серая гамма. Возможно жёлтый ещё цвет в ряде элементов. Нужны будут иконки для меню, логотип сайта и статичные баннеры. Оплата по факту выполнения работы после загрузки и отладки дизайна или по мере разработки и сдачи отдельных элементов(лого, баннеры). Оплата только в яндекс деньгах.

5000 рублей (ЯД)

13 лет назад
gsmonitor
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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