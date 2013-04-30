Человек сделал заказ на сайте В админки у меня все поля видны что и куда а вот когда письмо приходит на почту там некоторых полей нужных нет Необходимо дописать ...
Разработка поиска на сайте
Разработка поиска на сайте lrfaq. ru, сайт написан на http://builtwith.com/?http%3a%2f%2flrfaq.ru%2f+
задание подробное в приложение от вас жду сроков и бюджета
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